كأس الكاراباو.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم الخميس مع نظيره آرسنال، في إطار إياب نصف نهائي كأس كاراباو، على أرضية ملعب "الإمارات".
تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز.
خط الهجوم: مينامينو، فيرمينو، جوتا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب الأنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي.