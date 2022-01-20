أخبار العالم| تعليق الدراسة في الجزائر بسبب كورونا وبايدن يلمح لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

شهدت الساحة العالمية والإقليمية على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا كبيرًا من الموضوعات الهامة، والتي نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تعليق الدراسة 10 أيام في الجزائر بسبب كورونا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قراراً بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، بهدف مواجهة فيروس كورونا وتفشي متحور أوميكرون.

بايدن: إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب مسألة قيد النظر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدراج مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن على قائمة الإرهاب مسألة قيد النظر.

السعودية تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الحوثيين

طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد مليشيات الحوثي اليمنية وذلك بعد التصعيد الأخير الذي نفذته المليشيات ضد دولة الإمارات.

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن عملية عسكرية في الحديدة

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه استهدف مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي بمعسكر القوات البحرية في الحديدة.

التحالف العربي: ننفذ عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثي في اليمن

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إنه ينفذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في عدة محافظات باليمن.

بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديدات لروسيا بفرض عقوبات "غير مسبوقة" في حال شنت "هجوما" على أوكرانيا، محذرا موسكو من "كارثة" في حال التصعيد.

دقت أجراس الخطر.. روسيا تحرك أسطولها في أوروبا وغزو أوكرانيا يقترب

أبحرت 6 سفن إنزال روسية عبر بريطانيا مما أثار تكهنات بأنها متجهة إلى "غزو واسع النطاق" وشيك لأوكرانيا، حيث حذرت كييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "الانتهاء تقريبًا" من حشد القوات على طول الحدود.

وصول رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر

وصل رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك في آخر محطة له ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

خطر عالمي.. بيل جيتس يحذر من أوبئة أسوأ بكثير من جائحة كورونا

حذر بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، من أوبئة قد تكون أسوأ بكثير من جائحة كورونا، داعيا الحكومات لرصد المليارات لمكافحة الخطر العالمي المقبل.