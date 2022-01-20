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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرد بالدليل.. حقيقة وجود عظام مشتبه في مصدرها بالعريش  

فحص عينات من اللحوم
فحص عينات من اللحوم بمحلات الجزارة

كلف الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه  محافظة شمال سيناء ، اداره مراقبه الاغذيه بالمديريه  الصحة محافظة شمال سيناء، بقياده عرفات موسى مراقب عام الاغذيه  ومكتب مراقبه الاغذيه بالعريش بقيادة منصور الشبراوى مراقبة الادارة..لبحث حقيقية  ما تم  تداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص حقيقة  وجود عظام مشكوك فى مصدرها امام مسجد الرفاعي بالعريش.


حيث انتقلت لجنة تمثل الإدارات المعنية ، وقد تبين بالحقائق والادله الميدانيه ان ما نشر عارا تماما عن الصحه ، حيث ان العظام تعود لعجل بقرى تم تشفيته باحدي محلات الجزارة بالعريش .


سحب  ٨ عينات


وقال أعضاء اللجنة  بالمرور على  ١٢ محل جزارة،  وتم سحب  ٨ عينات للفحص والتحليل ، كما تم تحرير  ٢ محضر للقرار ٩٧ عدم حمل شهاده صحيه .

حيث تستمر إداره مراقبه الاغذيه تحت قياده الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه و الدكتور رمضان توفيق الوكيل الوقائى فى الحفاظ على صحه  مواطنى شمال سيناء  .

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حقيقه وجود عظام مشكوك مصدرها

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