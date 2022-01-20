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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 1388 شاباً منهم 4 " قادرون باختلاف" بالدقهلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا  3831   شاباً منهم 36  "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن توفير 136  فرصة عمل .

 وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف  لـ 683 عاملا مسجلين، و 17 ألف جنيه لـ 7 عمال رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 56 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية  قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 530 منشأة وتم القيام بـ 29 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 108 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى منهم للقضاء ، و12 لجهات أخرى ، ومازالت  45 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1534  شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ  1534 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 42 متدرباً ومتدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

 

 

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مديرية القوى العاملة الدقهلية تعيين 1388 شابا قادرون باختلاف محمد سعفان وزير القوى العاملة كعب العمل

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