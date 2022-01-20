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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يسلم 611 ألفاً و 637 جنيها تأمين تكافلي لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة يسلم بوالصة التأمين لأحد المصابين

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و 637 جنيها قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، التي بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم ، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين ، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى ، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال في أي وقت وأي مكان .

وقد شملت الشيكات التي سلمها وزير القوي العاملة،  وأصدرتها شركة مصر للتأمين لأسر العمال المتوفين في أثناء العمل 6 شيكات بقيمة 600 ألف جنيه  وهم أسر العمال المتوفين: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم من أسيوط ، وفرج إبراهيم موسى من مطروح والذي تعرض لحادث غرق ، وأحمد عبد العال من سوهاج ، وأمير واصف أسعد من بني سويف والذي توفي بماس كهربائي، وفتحي محمد أحمد من أسيوط والذي سقط من أعلى السقالة وتوفي بعد غيبوبة ، وبكلوج فوزي من بني سويف والذي توفي إثر سقوطه من السقالة.  

كما شملت الشيكات مصاريف علاج لكل من المصابين: إبراهيم جودة جاد الرب بمبلغ 4955  جنيها لحين ثبوت العجز الجزئي من اللجنة المختصة  بعد أن تعرض لحادث في أسوان ، وعادل لطيف ذكي بمبلغ 5000 جنيه مصاريف علاج بالقدم اليمني لحين ثبوت العجز الجزئي بعد أن تعرض لحادث سيارة بالقليوبية أفقده القدرة على العمل ، ومحمد محمود محمد مصاريف علاج بمبلغ 1682 جنيها بعد إصابته بالقليوبية.

 ووجه وزير القوي العاملة -عقب تسليم الشيكات- رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير بالتواصل مع مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال التسعة لبحث احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم في كافة المجالات ، فضلا عن التواصل مع مديريات الشئون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر .

 

 

تسليم بوالص 5
تسليم بوالص 5
تسليم بوالص 4
تسليم بوالص 4
تسليم بوالص 3
تسليم بوالص 3
تسليم بوالص 2
تسليم بوالص 2
تسليم بوالص 1
تسليم بوالص 1
محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفا و 637 جنيها التأمين التكافلي 9 أسر الحوادث الشخصية الوفاة العجز الكلي المستديم أو الجزئي

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