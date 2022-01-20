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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندى تنشر صورة من ذكرياتها عبر "إنستجرام"

صدى البلد

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة لها من الذكريات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت الصورة وهي معلقة علي حائط منزلها بإطلالة جرئية ،معتمدة فيها علي الميكب الجرئ الذي أبرز جمال عينها بالإضافة الي الروج الأحمر وتناثر خصلات شعرها البنية .

 

 

مما أثار إعجاب متابعيها علي مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"يسعدني أوقاتك اناقتك وجمالك سيدتي "،" صباح الفل والياسمين"،" نجمتي المفضلة".

 

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ بقبول استئناف خادمة الفنانة نادية الجندى على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة بكرداسة، شكلًا وفى الموضوع بتخفيف الحكم من سنتين لسنة واحدة.

 

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة عامين، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

 

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

نادية الجندي إطلالات نادية الجندى أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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