عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 مليارات دولار صادرات قطاع الكيماويات.. والملابس الجاهزة تتضاعف لـ2 مليار دولار

صادرات
صادرات

استطاع  قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة تحقيق قفزة بمؤشراته ليسجل نحو 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة نمو 39%، إضافة إلى قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنمو 5%.

وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32%.

311 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات تجميل خلال 2021

25 % زيادة فى أسعار الدهانات بالسوق المحلى .. وتوقعات بتحسن صادرات القطاع 20% العام الجارى

وتابع التقرير أن قطاع الصناعات الطبية بلغ قيمة التصدير 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت  27%.

 ونوه بأن تصدير قطاع الصناعات اليدوية بلغ قيمة 254 مليون دولار مقابل 206 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4مليار و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371  مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20%.

ونوه بأن حجم تصدير قطاع الأثاث بلغ 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6%.

ترشيحاتنا

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

ما الحقوق المتعلقة بالتركة ؟.. مركز الأزهر يوضح التصرف الشرعي وكيفية التقسيم

6 مليارات دولار صادرات قطاع الكيماويات.. والملابس الجاهزة تتضاعف لـ2 مليار دولار

وزير التعليم: لا نية لـ تأجيل الدراسة خلال الترم الثاني بسبب كورونا

القرض وتطوير السكة الحديد ومشروعات تحلية المياه.. حصاد زيارة رئيس كوريا لمصر

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الصحة العالمية توصي برفع الحظر على السفر الدولي لعدم فاعليته في منع انتشار أوميكرون

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ