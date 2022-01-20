6 مليارات دولار صادرات قطاع الكيماويات.. والملابس الجاهزة تتضاعف لـ2 مليار دولار

استطاع قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة تحقيق قفزة بمؤشراته ليسجل نحو 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة نمو 39%، إضافة إلى قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنمو 5%.

وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32%.

وتابع التقرير أن قطاع الصناعات الطبية بلغ قيمة التصدير 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%.

ونوه بأن تصدير قطاع الصناعات اليدوية بلغ قيمة 254 مليون دولار مقابل 206 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4مليار و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20%.

ونوه بأن حجم تصدير قطاع الأثاث بلغ 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6%.