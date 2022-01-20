عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 10 سنوات.. بلدة في اليابان تسمح لسكانها بالعودة إلى منازلهم

محطة فوكوشيما النووية
محطة فوكوشيما النووية اليابانية

سمحت حكومة بلدة "فوتابا" بشمال شرق اليابان، والتي تستضيف جزءًا من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، ليلة أمس لبعض السكان بالمبيت في منازلهم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وذكر مسئولون يابانيون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية، أن هذا القرار يمثل خطوة للأمام للمدينة لتصبح مرة أخرى مأهولة بالسكان بعد الزلزال الذي نتج عن موجات مد عاتية "تسونامي" في 11 مارس 2011، والذي اجتاح محطة فوكوشيما دايتشي وتسبب في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ أزمة تشيرنوبيل عام 1986، مما أجبر كل سكان فوتابا على إخلاء منازلهم والفرار.

وقال شيرو إيزاوا رئيس بلدية فوتابا للصحفيين:" أريد بناء بلدة تجعل الناس يشعرون بالرضا عن العودة إليها"، مشيرا إلى أن قرار رفع حظر دخول البلدة "جزئياً" في مارس 2020 مهد الطريق لاستئناف بعض العمليات في مكتب المدينة.

وتجري عمليات التطهير وبناء البنية التحتية في حوالي 780 هكتارا، تمثل 15 في المائة من مساحتها بأكملها، استعدادا لعودة مواطنيها. فيما تم تضمين المنطقة التي تركز على محطة جي آر فوتابا في جهود إعادة الإعمار.

 

اليابان فوكوشيما النووية زلزال اخبار العالم

موضوعات متعلقة

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: الصحة النفسية

ننشر فصلا من كتاب "ليفربول المدينة والفريق"

ملامح وجه الرسول كما وصفها الصحابة.. علي جمعة يوضح

اعرف نبيك.. وصف الصحابة لحسن هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب "ضبط إيقاع المجتمع"

هل الدعاء يغير القدر؟.. علماء الأزهر يجيبون

ننشر فصلاً من رواية «في ليلة مظلمة تركت منزلي الصامت» لبيتر هاندكه الحاصل على نوبل

7 % علاوة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة الأبرز..تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 20 يناير 2022

الخليج جزء من الأمن المصري.. "صحف الكويت" تبرز تصريحات السيسي لعاهل البحرين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. بلدة في اليابان تسمح لسكانها بالعودة إلى منازلهم

شهيد الشهامة.. مقتل سائق استجاب لـ شاب ادعى مرض والديه في الجيزة

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

صواريخ و127 ألف جندي.. مخلب روسيا على رأس أوكرانيا

هل يجوز إنهاء خدمة الموظف حال إصابته بـ كورونا ؟

عن القبلات والإغراء وسوء السمعة.. هكذا أشعلت رانيا يوسف السوشيال بتصريحات مثيرة

الطقس اليوم: ثلوج على سيناء وأجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ