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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمثيل التجاري:

2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية عام 2021

مصر وكوريا
مصر وكوريا

أكد تقرير جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.


وأكد على أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر وكوريا، لتحقيق التوازن بالميزان التجاري بين البلدين، عبر إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري.


ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصري، والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والإفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.


وذكر أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية (AF Cefta) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم فى تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية.


ولفت إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومي 2600 مليار دولار، وهو ما يمثل حافزًا لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الإفريقي الضخم.


وقال إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية في قارة أفريقيا والشرق الأوسط.


وأشار إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر. 

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وجلت قيمة التجارة بين مصر وكوريا نحو 790.688 مليون دولار خلال 5 اشهر من 2021 في مقابل 866.303 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع 9.6%.

ويرصد “ صدى البلد” اهم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 2021 وهى كالتالى : 

1-  قيمة التبادل التجاري بين البلدين شهدت نموا كبيرا خلال مايو بنسبة 132% لتبلغ 193.252 مليون دولار في مقابل 83.417 مليون دولار خلال مايو 2020.

2- تستحوذ كوريا الجنوبية على 1.64% من إجمالي تجارة مصر مع كل دول العالم خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

3-  يصب الميزان التجاري مع مصر في صالحها بنحو 428.205 مليون دولار.


4- بلغت قيمة صادرات مصر لكوريا الجنوبية نحو 181.241 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2021

5- قفزت قيمة الصادرات المصرية للسوق الكوري الجنوبي بنسبة نمو 417% خلال شهر مايو 2021، لتسجل 56.138 مليون دولار

6- ارتفعت قيمة واردات مصر من كوريا الجنوبية خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021، لتبلغ 609.446 مليون دولار 

7- زادت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي بنسبة 89% لتسجل 137.114 مليون دولار 

8-  الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً

 

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