مسئول أفغاني: الأصول المجمدة ستترك 1.5 مليون شخص بلا وظائف

قال رئيس غرفة المناجم والصناعات الأفغانية شرباز كامين زادة إن المصانع التي توشك على الانهيار في البلاد ستغلق بالكامل ما لم يتم الإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة.



وحذر شرباز كامين زادة -في تصريحاته خلال لقائه مع المندوبة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز على هامش المؤتمر الاقتصادي في كابول الليلة الماضية- من أن نقص السيولة والقيود المفروضة على النظام المصرفي التي جعلت من الصعب شراء المواد الخام، ستترك 1.5 مليون شخص بلا وظائف، أكثر من 500 ألف منهم من النساء.



وأضاف أن اقتصاد أفغانستان كان هشا خلال السنوات العشرين الماضية، وطالب بإجراء تعاون بين رجال الصناعة في أفغانستان والمجتمع الدولي، من أجل نمو الاقتصاد.

وأشار إلى أن "مئات المصانع في أفغانستان ليس لديها مواد خام ما أثر بشكل مباشر على العمال والمستثمرين وعامة الناس".