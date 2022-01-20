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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكمامة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بأحدث ظهور على إنستجرام

أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة من السيارة و هي ترتدي الكمامة و تركت شعرها بشكل كيرلي، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وشاركت أسماء أبو اليزيد في مسلسل الآنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم  رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

 

وأعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر ومشاركتها في الفيلم التسجيلي “الأقصر.. السر.”

 

وقالت أسماء أبو اليزيد: "الحدث فخر لكل مصري، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية".

 

وأضافت: "نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في جميع الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة".

أسماء أبو اليزيد انستجرام التواصل الاجتماعي الفن النجوم مصر

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