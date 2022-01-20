توقيف شخصين في بريطانيا على علاقة بهجوم كنيس تكساس

أعلنت السلطات الأمنية في بريطانيا، اليوم الخميس، توقيف شخصين في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت شرطة مانشستر الكبرى إن رجلين اعتقلا في برمنجهام ومانشستر في إطار التحقيق في هجوم على كنيس يهودي بتكساس نفذه مسلح يدعى مالك فيصل أكرم.

وقال ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي إنهم يواصلون دعم السلطات الأمريكية في تحقيقاتها حول الهجوم بتكساس، ولا يزال الرجلان رهن الاعتقال للاستجواب.

وقُتل مالك أكرم، 44 عامًا، برصاص سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة بعد أن احتجز رهائن في كنيس بيث إسرائيل في كوليفيل بولاية تكساس السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن المسلح كان معروفا للمخابرات البريطانية، وتعرف قيمته "كونه لم يعد يشكل تهديدا"، وذلك في الوقت الذي سافر فيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح فرانك جاردنر، المراسل الأمني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تغريدة عبر تويتر أن "مالك فيصل أكرم، مُحتجز رهائن معبد تكساس، كان معروفا لجهاز إم.آي5، وجرى التحقيق معه في 2020".

وأضاف أنه "جرى تقييمه بأنه لم يعد يمثل خطرا في الوقت الذي سافر فيه للولايات المتحدة مطلع العام الجديد".