مفاجأة.. بايرن ميونخ يدرس بيع ليفاندوفسكي

فجر تقرير صحفي ألماني، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2023، لكن النادي الألماني يفكر في بيع البولندي الصيف المقبل، إذا لم يجدد عقده.



وأضافت الصحيفة: "بايرن ميونخ لديه سياسة التجديد لعام واحد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومع ذلك تدرس الإدارة استثناء ليفاندوفسكي من هذه السياسة".



وتابعت "بيلد": "بايرن ميونخ على استعداد لتجديد عقد ليفاندوفسكي لعام واحد بنفس الراتب، أو التجديد لعامين حال موافقته على خفض راتبه".



ويبلغ ليفاندوفسكي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، من العمر 33 عاما، وحال قرر بايرن وضعه في السوق سيجذب اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا.



وأشار التقرير، إلى أن إدارة بايرن ميونخ تأمل أن يتضح مستقبل البولندي قريبًا، لأنه حال قرر الرحيل سيتوجب على النادي التعاقد مع مهاجم قوي بديلا له، وتتجه الأنظار نحو النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.



وتُقدر قيمة ليفاندوفسكي في السوق حاليًا بـ 50 مليون يورو، وهو رقم لن يكون عائقا أمام الأندية التي ترغب في ضم النجم البولندي.