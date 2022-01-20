عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب المنوفية يواصلون أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

يختتم اليوم الخميس طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمنوفية  اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2022 حيث يؤدون بعد قليل اختبار مادة الرياضيات .
بينما يؤدي طلاب الصف الاول الاعدادي اختبار اليوم الثالث في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا فيما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني اختبار مادتي العلوم والتربية الدينية خلال الفترة المسائية .
وفي سياق متصل تستعد المدارس الإعدادية الرياضية وعددهم مدرستين بواقع مدرسة بإدارة شبين الكوم ومدرسة بإدارة منوف التعليمية  لعقد الاختبارات العملية لطلاب الشهادة الاعدادية الرياضية بدء من السبت الموافق 22 من يناير الجاري ولمدة أسبوع وفقا للمواد والتخصصات بكل مدرسة .
وفي ذات السياق يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي العام اختبار اللغة العربية في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول والمقرر أن تبدأ السبت القادم الموافق 22 من يناير الجاري .
كانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أعلنت موعد تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يناير 2022 للشهادة الإعدادية العامة والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتها يوم التاسع والعشرين من يناير الجاري .
 

محافظة المنوفية تعليم اخبار المحافظات إمتحان الصف الرابع الإبتدائي نصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

إنشاء جامعة كورية بالعاصمة الإدارية.. تعاون تجاري وتعليمي كبير بين مصر وكوريا الجنوبية

مصالح مشتركة.. الرئيس السيسى: نعتز بعمق العلاقات المصرية الكورية

ضمن "حياة كريمة".. فرص عمل للخريجين في 14 تخصص بسوهاج

السيسي: نتطلع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة على غرار التجربة الكورية الناجحة

توزيع 172 جهاز لاب توب مزود ببرنامج ناطق على أصحاب البصيرة بكليات جامعة الأزهر

الوطنية للإعلام: صرف علاوات 2017 و 2018 وشهر من2019 يوم 24 يناير الجاري للعاملين بماسبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

كان 2021.. حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر بدور الـ 16

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ