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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شركة إنتاج تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه وتأجيل الدعوى لـ17 فبراير

سارة التونسي
سارة التونسي

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه لجلسة  ١٧ فبراير للاعلان بادخال نقابة المهن التمثيلية لمنعها من العمل فى مصر.

تطالب بـ ١٠ ملايين جنيه.. تأجيل دعوى "العدل الجروب" ضد سارة التونسي

الحكم في تغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه لـ العدل جروب نهاية أكتوبر


وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.


وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

سارة التونسي أخبار المحاكمات العدل جروب محكمة جنوب القاهرة نقابة المهن التمثيلية

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