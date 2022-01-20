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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 26 محضرا في حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم  الخميس، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 26 محضر متنوع، منها  14محضر كمامة ، و9 محاضر إشغال طريق ، و4 محاضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال  24ساعة.

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وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 25 مسجد، و37 مدرسة، و6 مواقف سيارات و  5جمعية زراعية و29 شارع، و 3مراكز شباب، و 5 مقار وحدات محليه قروية، و16 ماكينة صرف ألي بالقرى، و40 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

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وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

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