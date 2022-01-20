طلب إحاطة بشأن الإجراءات الاحترازية واستبيان خطة اللقاحات

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجهاً إلى رئيس الوزراء و الوزير القائم بأعمال وزير الصحة و جاء نص الطلب كما يلي بشأن: تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تصاعد موجة الإصابة بمتحور “أوميكرون”.



في الأيام الأخيرة أصبح هناك تصاعداً واضحاً في الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وصرح السيد الوزير خالد عبدالغفار لقناة "إم بي سي مصر" يوم 15 يناير الماضي، أنه من المتوقع تصاعد الإصابات في الأسابيع القادمة وانتشار المتحور الجديد بشكل أكبر، نتيجة أن معدل انتشار متحور أوميكرون يعتبر 4 أو 5 أضعاف من باقي متحورات كورونا.

وبالرغم من هذا الوضع الذي عبر عنه السيد الوزير، إلا أننا لازلنا نشاهد عدم التزام، وعدم تطبيق جاد للإجراءات الاحترازية في الشوارع والمواصلات والمؤسسات والهيئات الحكومية، فلا نزال نشاهد عدم التزام بارتداء المواطنين للكمامات وعدم تطبيق أي غرامات عليهم، ولا تزال هناك بعض المقاهي والكافيهات تتهرب من الإجراءات الاحترازية و تقدم لروادها " الشيشة"، ولا تزال بعض الجهات والمؤسسات لا تُجبر المواطنين عل ارتداء الكمامات بداخلها، فضلًا عن عدم وجود تفتيش أو مراجعة لأوراق التطعيم الخاصة بالمواطنين.



كما أن معدلات التطعيم لا تزال في حدود الـ 36 مليون مواطن ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بالرغم من وفرة اللقاحات في الوقت الحالي لذلك فإننا نتوجه بطلب الإحاطة هذا لتبيان خطة الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل الإجراءات الاحترازية بشكل حقيقي وجاد يقلل من معدلات الإصابة في هذا الوقت الحرج، وكذلك للإجابة عن سؤالنا حول وجود خطة واضحة لسرعة تطعيم المواطنين اللذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الان، وخطورة ذلك على الوضع الصحي بالبلاد.