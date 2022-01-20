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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: نتطلع لجذب الشركات الكورية إلى مصر وتسهيل فرص الاستثمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، مع تقديم كافة التسهيلات من أجل جذب المزيد من الشركات.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد مع رئيس كوريا الجنوبية بالقاهرة، :" نتطلع لجذب الشركات الكورية إلى مصر وتسهيل كافة التسهيلات وفرص الاستثمار لها بما يهدف إلى زيادة فرص التعاون بين البلدين".

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي والكوري الجنوبي مون جيه إن، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وجاء فى مقدمة الاتفاقيات توقيع وزير التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 - 2026، بقيمة مليار دولار، ووقعت عليها وزير التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري بالإنابة عن وزير الاقتصاد والمالية فى كوريا الجنوبية.

ووقعت حكومتا مصر وكوريا الجنوبية "وثيقة ترتيبات" بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر، والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.. وقع على الوثيقة وزير التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير خارجية كوريا الجنوبية جييونج وي يونج.

كما تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لاترد بقيمة 7.9 مليون دولار من جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية الكوري.

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