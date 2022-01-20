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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف 12 يوماً.. استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس والبحر المتوسط

ميناء البرلس
ميناء البرلس

أعلن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

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وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الخميس،اشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية..

وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق في عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 12 يوم لموجة الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

ميناء محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الاحوال الجوية الشمس الطقس السيئ

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