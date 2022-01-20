السبت.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر.

وأوضح بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، وذلك بعد غدا السبت حيث سيتم فصل التيار عن مناطق فانتازيا ، افراس، وتقسيم الإنتر 3، ونوران، الجندول 2 بالغردقة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وكانت قد أعلنت لجنة إختيار الأم المثالية ،والتى شكلت بقرار محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتحت إشراف اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة.

وتم مد باب الترشيح حتى ٢٥يناير ٢٠٢٢ ، وقيام لجنة الأمانة الفنية بمراجعة المرشحات و استبعاد من لا تنطبق عليهن الشروط ، وتشمل المسابقة الفئات التالية : الأم المثالية ، الاسرة البديلة ، الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، أم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادى .

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر وفى بيان لها ، ان شروط الترشيح تتضمن معيار عطاء الام ورعاية الابناء ، والايقل السن عن ٥٠ عاما فى ديسمبر ٢٠٢١ ، و الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل ، وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى او فى الفرق النهائية ، او ابن حاصل على مؤهل متوسط ومتميز باحدى المهن، ويستثنى الإبن المعاق ذهنيا الغير قابل للتعلم .

كما اكد البيان أن هناك معايير للترجيح للفوز بالام المثالية تتمثل فى تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للابناء ، والأم العاملة ،ومرض الزوج، و الأرملة والمطلقة ،و الأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل ، تشجيع الأبناء على العمل الخاص وتنفيذ مشروعات دون الاعتماد على التعيين الحكومى ، النشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة ، ودمج احد الابناء فى المجتمع اذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة .

هذا وقد تم فتح باب التقدم من يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ وسيستمر حتى ٢٥ يناير ٢٠٢٢ ، وتم الاعلان فى جميع الاماكن العامة والجمعيات الأهلية وكذلك نشره على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة ، كما سيتم تحديد وترتيب المرشحات من الأعلى للادنى وترشيح الثلاث الأوائل وترشيحهم على مستوى الوزارة .

شملت اللجنة ١٥ عضو يمثلوا جميع فئات المجتمع ( الجمعيات الاهليه _ الجمعية الخيرية القبطيه _ رجال الأعمال _ اعضاء مجلس النواب _ الازهر _ الثقافه _ المجالس القومية للمراه و الامومه والطفوله و شئون الاعاقه أيضا البوابة الالكترونية والعلاقات العامه بالمحافظة وكلية التربية بالغردقه .ومدير اداره الأسرة والطفوله .