عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة

كهرباء
كهرباء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر.

وأوضح بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، وذلك بعد غدا السبت حيث سيتم فصل التيار عن مناطق فانتازيا ، افراس، وتقسيم الإنتر 3، ونوران، الجندول 2  بالغردقة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وكانت قد أعلنت لجنة إختيار الأم المثالية ،والتى شكلت بقرار محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي،  وتحت إشراف اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة.

 وتم مد باب الترشيح حتى ٢٥يناير ٢٠٢٢ ، وقيام لجنة الأمانة الفنية بمراجعة المرشحات و استبعاد من لا تنطبق عليهن الشروط ، وتشمل المسابقة  الفئات التالية : الأم المثالية ، الاسرة البديلة ، الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، أم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادى .

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر وفى بيان لها ، ان شروط الترشيح تتضمن معيار عطاء الام ورعاية الابناء ، والايقل السن  عن ٥٠ عاما فى ديسمبر ٢٠٢١ ، و الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل ، وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى او فى الفرق النهائية ، او ابن حاصل على مؤهل متوسط ومتميز باحدى المهن،  ويستثنى الإبن المعاق ذهنيا الغير قابل للتعلم .

كما اكد البيان أن هناك معايير للترجيح  للفوز بالام المثالية تتمثل فى تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للابناء ، والأم العاملة ،ومرض الزوج، و الأرملة والمطلقة ،و الأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل ، تشجيع الأبناء على العمل الخاص وتنفيذ مشروعات دون الاعتماد على التعيين الحكومى ، النشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة ، ودمج احد الابناء فى المجتمع اذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة .

هذا وقد تم فتح باب التقدم من يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ وسيستمر حتى ٢٥ يناير ٢٠٢٢ ، وتم الاعلان فى جميع الاماكن العامة والجمعيات الأهلية وكذلك نشره على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة ، كما سيتم تحديد وترتيب المرشحات من الأعلى للادنى وترشيح الثلاث الأوائل وترشيحهم على مستوى الوزارة .

شملت اللجنة ١٥ عضو يمثلوا جميع فئات المجتمع ( الجمعيات الاهليه _ الجمعية الخيرية القبطيه _ رجال الأعمال _ اعضاء مجلس النواب _ الازهر _ الثقافه _ المجالس القومية للمراه و الامومه والطفوله و شئون الاعاقه أيضا البوابة الالكترونية  والعلاقات العامه بالمحافظة وكلية التربية بالغردقه .ومدير اداره الأسرة والطفوله .

الغردقة البحر الأحمر كهربا التضامن الاجتماعي محافظة البحر الاحمر فصل الكهرباء التيار الكهربائى

موضوعات متعلقة

ضبط نصف كيلو هروين بحوزة تاجر مخدرات في رأس غارب

جولة ميدانية لمتابعة الخدمات وأعمال تطوير شوارع سفاجا

لا يفسد ولا تنتهي صلاحيته.. ما فوائد لبن النوق ؟

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد امتحانات المدرسة الفكرية بالغردقة

قطع الكهرباء اليوم 5 ساعات عن منطقة الكوثر فى الغردقة

لجنة اختيار الأم المثالية بالبحر الأحمر: مد باب الترشيح حتى 25 يناير

أمطار خفيفة على مرسى علم جنوب البحر الأحمر

الكشف على 341 مواطنًا خلال قافلة طبية بمبادرة حياة كريمة في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس: شرفت اليوم باستقبال قرينة رئيس كوريا الجنوبية

وزير التعليم: تخريج 6 دفعات جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. يونيو المقبل

دعاء السعادة وراحة البال.. احرص على ترديده

"الجواب النبيل في توزيع مياه النيل"..إصدار جديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

هشام توفيق: نحتاج المئات من مؤسسات التعليم الفني الجيدة لتخريج عمالة مدربة

التجارة:46% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 10 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

إصابة 24 عاملا في إنقلاب أتوبيس في المنوفية

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

قرار عاجل من الاتحاد السوداني بعد وداع "صقور الجديان" أمم إفريقيا

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ