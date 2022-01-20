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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن التليف الرئوي

التليف الرئوي
التليف الرئوي

التليف الرئوي هو مرض في الرئة يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة، ويجعل هذا النسيج السميك القاسي من الصعب على رئتيك أداء وظيفتيهما كما يجب. 

وكلما زاد التليف الرئوي، تشعر بضيق التنفس أكثر بصورةٍ تدريجية.

قد يحدث التندب المرتبط بالتليف الرئوي بسبب العديد من العوامل. 

ولكن في معظم الحالات، لا يمكن للأطباء تحديد سبب المشكلة.

 

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أعراض التليف الرئوي 

قد تتضمن علامات وأعراض التليف الرئوي ما يلي:

• ضيق التنفس

• سعالًا جافًّا

• الإرهاق

• فقدان الوزن غير المبرر

• وجع العضلات والمفاصل

• زيادة عرض ودوران أطراف أصابع الأيدي والأقدام (التعجر)

كما تختلف بشدة الاعراض من شخص لآخر، ويصاب بعض الأشخاص بسرعة بمرض شديد.

كما يعاني البعض الآخر من أعراض متوسطة تزداد سوءًا ببطء، على مدار شهور إلى سنوات.

قد يعاني بعض الأشخاص من سوء سريع في الأعراض ، مثل ضيق التنفس الشديد، الذي قد يستمر عدة أيام إلى أسابيع، والأشخاص الذين يعانون من تفاقم حاد يتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي. 

كما قد يصف الأطباء أيضًا مضادات حيوية، كورتيكوستيرويدات أو أدوية أخرى؛ لعلاج التفاقم الحاد.
 

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