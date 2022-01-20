عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة…لقاء الخميسي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة  لقاء الخميسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة ساحرة ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

ويعد أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

 

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

لقاء الخميسي التواصل الاجتماعي شريف منير انستجرام الفن مسلسل

موضوعات متعلقة

ندى بسيوني: الزمن قد ينسيك شدة الألم ولكن لن ينسيك الإساءة

ضمن "حياة كريمة".. فرص عمل للخريجين في 14 تخصص بسوهاج

بإطلالة جذابة…نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

من منزلها.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأجواء شتوية

بالكمامة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بأحدث ظهور على إنستجرام

بنظرة استعجاب.. أحمد الشامي يخطف الانظار في أحدث ظهور

انتظرونا.. نسرين طافش تشوق جمهورها للمسرحية الجديدة

الحنية و الحنين.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة وزوجها

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس: شرفت اليوم باستقبال قرينة رئيس كوريا الجنوبية

وزير التعليم: تخريج 6 دفعات جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. يونيو المقبل

دعاء السعادة وراحة البال.. احرص على ترديده

"الجواب النبيل في توزيع مياه النيل"..إصدار جديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

هشام توفيق: نحتاج المئات من مؤسسات التعليم الفني الجيدة لتخريج عمالة مدربة

التجارة:46% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 10 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

إصابة 24 عاملا في إنقلاب أتوبيس في المنوفية

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

قرار عاجل من الاتحاد السوداني بعد وداع "صقور الجديان" أمم إفريقيا

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ