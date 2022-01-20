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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

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مصرع شخصان في انفجار غلاية مازوت بمصنع في الخانكة

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

لقي شخصان مصرعهما في حريق شب في مصنع بمنطقة العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية بسبب انفجار غلاية مازوت.


فيما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق والتصريح بدفن الجثتان عقب مناظرة الطب الشرعى واستدعاء صاحب المصنع لسؤالة ومعرفة عمال إذا كان المصنع مرخص من عدمة وتقدير التلفيات والخسائر وطلب تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول الحادث.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد حريق في مصنع مازوت بمنطقة العكرشة دائرة المركز ووفاة شخصان.


وانتقلت سيارات الإطفاء وتبين وجود حريق في مصنع مازوت نتيجة انفجار احدى الغلايات وأسفر الحريق عن وفاة إثنين من العمال وتم السيطرة على الحريق ونقل الجثتين للمستشفى وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة لإعمال شؤنها.

الخانكة محافظة القليوبية الطب الشرعى المعمل الجنائى مركز شرطة الخانكة

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