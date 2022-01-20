توقيع 4 مذكرات تفاهم.. تصريحات الرئيس السيسي ومون جيه بالقمة المصرية الكورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، التوقع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر صحفي مشترك بينهما في قصر الاتحادية، وجاءت مذكرات التفاهم بين البلدين كالتالي:

مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول مدى جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

مذكرة تفاهم التعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للفترة بين 2022 إلى 2026 بقيمة مليار دولار.

وثيقة ترتيبات بين حكومة مصر وحكومة كوريا الجنوبية بشأن قرض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديد سكك حديد مصر - الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.

وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 ملايين دولار أمريكي.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

وأعلن مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، عن توقيع الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري، موضحا أن كوريا تسعى لشراكة تعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، على ترحيبه بضيوف مصر، قائلا: "صديقي فخامة الرئيس موون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفاً عزيزاً على مصر وشعبها، متمنياً لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة".

طفرة تنموية ضخمة

وأوضح الرئيس السيسي مصر تطلع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة فى الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة، مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي، التطلع لجذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر واستعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حقيقية حاضنة للاستثمارات الكورية.

زيادة الاستثمارات الكورية

وأضاف الرئيس السيسي، اتفقنا أيضاً على تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى، ومشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الطاقة، والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع السيسي أنه تم تناول مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار، قائلاً: "اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية الرئيسية الهادفة للدخول إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتكثيف المشروعات في هذا السياق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته "استعرضت مباحثاتنا فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة فى إفريقيا والشركات الكورية، والترويج للإستثمار فى إفريقيا، وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية وإبراز الفرص الهائلة التي يوافرها بدء العمل فى منطقة التجارة الحرة القارية من زيادة كبيرة في التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية والمجتمع الدولى".

ومن جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية، "مون جيه إن"، إن مصر دولة مركزية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتميز بموقعها الجغرافي، لافتاً إلى أن مصر وكوريا تعاونا فى العديد من النواحي الدبلوماسية والسياسية، وأشار إلى أن البلدان اتفقا على تعزيز تعاون البنية التحتية صديقة البيئة، والاتفاق للعمل معاً للاستمتاع بالثقافات وضمان سفر أمن.

وأوضح رئيس كوريا الجنوبية أن إنه تم التباحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حول توسيع أفق التنمية المستدامة فى شراكات النقل والمساهمة في توسيع مصادر المياه ، الابتكار ومجال تعاون أزمة المناخ بين مصر وكوريا الجنوبية.

مصادر الطاقة المتجددة

وأضاف مون جي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع الرئيس السيسى ، أنه تم الإتفاق حول تعزيز التعاون حول تجديد مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين ، كما تم عقد اتفاقيات قائمة على سبل الثقة والتعاون بين البلدين ، مؤكدا أن مصر ساهمت في إحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وتعد العلاقات المصرية الكورية مستمرة، حيث أن الشعبين بينهما تواصل مستمر، الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية.