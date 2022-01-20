لمواجهة انتشار كورونا.. وزير الزراعة يشدد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد وزير الزراعة، علي الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء والاجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار الفيروس، والتأكيد على ارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات وتوفير المطهرات والاهتمام بالتطهير والتعقيم الدائم للمنشآت التابعة للوزارة وهيئاتها.



وكذلك التباعد ومنع الازدحام مع التوسع في استخدام التحول الرقمي لتقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من أجل تقليل الحركة والانتقال.



والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قامت بتوفير اللقاحات لتطعيم موظفيها ضد الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان