استعدادات وزارة الثقافة لاستقبال الدورة الـ 53 لمعرض الكتاب الدولى

كشف عبد الحافظ متولي مدير إدارة النشر بهيئة قصور الثقافة عن استعدادات استقبال الدورة الـ 53 لمعرض الكتاب الدولى .



وأكد عبد الحافظ متولي مدير إدارة النشر بهيئة قصور الثقافة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الإصرار على إقامة المعرض وعدم تأجيله هو أهم خطوة حرصت عليها وزارة الثقافة لأنه يمثل " عرسا ثقافيا " للوطن العربى وينتظره القارئ المصرى بشغف كبير والإقبال عليه يزداد كل عام برغم كافة تحديات جائحة كورونا .



وأشار عبد الحافظ متولى ، إلى أن وزارة الثقافة لاقت ردودا إيجابية للغاية بوسائل التواصل الاجتماعى بمجرد إعلان وزارة الثقافة عن إقامة معرض الكتاب الدولى فى الفترة من 26 يناير : 7 فبراير لافتا إلى أن معرض الكتاب لا يقتصر على جانب القراءة فقط ولكنه يخلق حالة إنسانية ثقافية رائعة .



وتابع عبد الحافظ متولى ، أن إجمالى الناشرين فى معرض الكتاب هذا العام يقدر بمئات الآلاف خاصة أن كل دولة يكون لديها أكثر من دار نشر مشاركة بمعرض الكتاب والذى ينتج عنه زخم ثقافى كبير .



