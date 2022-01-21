رئيس تضامن البرلمان يطالب بوضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث

قال النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أنه لابد من سد الثغرات أمام عمليات التسرب من التعليم، إلى جانب وضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل حتى لا تتفرغ للإنجاب فقط، وتخصيص مبالغ لصالح دور الحضانة لتشجيع المرأة على العمل.

وأضاف القصبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولكي تكون فترات الحمل متباعدة يجب تفعيل دور المجلس القومى للسكان وتنفيذ استراتيجية السكان التي لم تنفذ إلى الآن و مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإدارتي الشباب والصحة، والمجلس القومي للمرأة، بهدف دعوة المصريين إلى الاكتفاء بطفلين لكل اسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

واختتم رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان: ونظرا لأهمية هذا الموضوع اخذ النواب على عاتقهم التصدي لها بشكل تشریعي تقدموا بمشروع قانون لإصدار قانون المجلس القومى للسكان، وسوف تستكمل اللجنة هذه القوانين بما يحقق الهدف منها.