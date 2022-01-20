"بيع نفس بشرية" جديد الكاتب محمد المنسي قنديل خلال معرض الكتاب

صدرت عن دار الكرمة للنشر مجموعة قصصية "بيع نفس بشرية" للكاتب الكبير محمد المنسي قنديل ، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، فى دورته الـ53، والتى ستنطلق فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022.

فى المجموعة القصصية الجديدة، يقدم الكاتب الكبير محمد المنسى قنديل، أربع قصص ليست قصيرة، وهى: "بيع نفس بشرية" و"الوداعة والرعب" و"اتجاه واحد للشمس" و"يوم مصرى جاف"، شرح فيها الطبيب المبدع محمد المنسى قنديل - حسبما ذكرت الدار فى بيان صحفى - النفس الإنسانية فى مواقف مصيرية تجبر القارئ على التفكير فيها لمدة طويلة بعد انتهائه من قراءتها.

وبحسب الدار فقد لاقت هذه القصص نجاحا وترحيبا فى كل مرة نُشرت فيها، بل إن جريدة "الإندبندنت" البريطانية ترجمت قصة "بيع نفس بشرية"، ورأت أنها تنبأت بحرب الخليج، كما تحولت "الوداعة والرعب" إلى فيلم سينمائى بعنوان "فتاة من إسرائيل" من بطولة محمود ياسين.

وعن هذه المجموعة القصصية، قال محمد المنسي قنديل، من قبل: "بيع نفس بشرية" تجربة قاسية ومرثية من أجل حياة الآخرين.



تجربة متفردة



ويعد محمد المنسي قنديل واحدا من أشهر كتاب القصة والرواية في مصر، ولد محمد المنسى قنديل في المحلة الكبرى عام 1949 وتخرج من كلية طب المنصورة ثم تفرغ للكتابة وحصل على جائزة نادى القصة عام 1970 ثم حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1988 عن مجموعته القصصية : من قتل مريم الصافي. صدرت له عن دار الهلال روايات قمر على سمرقند ، بيع نفس بشرية، انكسار الروح.