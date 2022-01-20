فينجادا .. مصدر بـ اتحاد الكرة : 10 إصابات بكورونا في الجبلاية

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن حدوث إصابات عديدة بين العاملين بالجبلاية بفيروس كورونا، وبينهم المدير الفني للاتحاد البرتغالي نيلو فينجادا.

وأكد المصدر أن، فينجادا لم يظهر عليه أعراض قوية حتى الآن ولكن ثبتت إيجابية مسحته التي أجراها تحت إشراف الإتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف المصدر أن، المصابين جميعهم موظفين داخل اتحاد الكرة، ولا يوجد بين المسؤولين سوى فينجادا المدير الفني للجبلاية.

وأشار المصدر إلى أن، اتحاد الكرة قام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع انتشار الوباء بين باقي الموظفين.

جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، في الكاميرون أثناء تواجده مع بعثة منتخب مصر المتواجدة الآن في الكاميرون لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.