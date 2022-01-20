عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجدي تعليقا على إطلاق مارفل لـ “moon knight”: حرام متتصورش في مصر..فيديو

مارفل
مارفل

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن مارفل أطلقت برومو “moon knight”، التي ستعتمد بقصة عن مصر القديمة، بمشاركة من مخرج مصري وهو محمد دياب، بالتعاون مع جاستن بنسون وآرون مورهيد، اللذين أخرجا آخر حلقتين من المسلسل.

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، للأسف لم يتم تصوير المشاهد في مصر، ولكن تم تصوير في الأردن وأمريكا، على الرغم من وجود مشاهد للأهرامات.

 

متتصورش في مصر 

وتابع أحمد مجدي، حرام تلك الأعمال متتصورش في مصر والناس اللى بتشوف الأعمال دي يبقى عندها رغبة تشوف الأماكن دي".

صدى البلد أحمد مجدى مصر القديمة الأردن

ترشيحاتنا

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر بعد عودة جمال علام

لا خسارة فيها.. تعرف على أعظم تجارة مكاسبها مغفرة الذنوب

بسبب الطقس السيئ.. تحرك عاجل من أمير تبوك

أستاذ اقتصاد دولي: كوريا تنظر إلى مصر لأنها سوق كبير بالشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.. فيديو

دينا بدر تكشف مميزات الأبراج وعيوبها وأكثرها رومانسية وخفة دم ونكد.. شاهد

تفاصيل جناح الأزهر في معرض الكتاب 2022.. المكان والإصدارات وشخصية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ