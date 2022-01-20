أحمد مجدي تعليقا على إطلاق مارفل لـ “moon knight”: حرام متتصورش في مصر..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن مارفل أطلقت برومو “moon knight”، التي ستعتمد بقصة عن مصر القديمة، بمشاركة من مخرج مصري وهو محمد دياب، بالتعاون مع جاستن بنسون وآرون مورهيد، اللذين أخرجا آخر حلقتين من المسلسل.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، للأسف لم يتم تصوير المشاهد في مصر، ولكن تم تصوير في الأردن وأمريكا، على الرغم من وجود مشاهد للأهرامات.

متتصورش في مصر

وتابع أحمد مجدي، حرام تلك الأعمال متتصورش في مصر والناس اللى بتشوف الأعمال دي يبقى عندها رغبة تشوف الأماكن دي".