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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت: إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه مهمة أساسية لإسرائيل

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، خلال اجتماع عقده مع قيادة الجيش، إن حكومته تعتبر إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه مهمة أساسية بالنسبة إليها.

وذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل في بيان، أنه أجرى اجتماعا في مقر الكرياه بتل أبيب مع أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي حضره كل من وزير الدفاع، بيني جانتس، ورئيس هيئة الأركان، الفريق أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الدفاع، أمير إيشل.

وتحدث رئيس الوزراء مع أعضاء هيئة الأركان العامة، عن تصوره الاستراتيجي للتحديات المختلفة التي تواجهها دولة إسرائيل، وعلى رأسها الملف الإيراني.

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وأكد بينيت خلال الاجتماع على أن "مهمة دولة إسرائيل الرئيسية تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني وبوكلائه في المنطقة".

كما أشار إلى "مسألة توطيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وإلى مواصلة تحصين مكانة إسرائيل الدولية من خلال تعزيز الخاصية الإسرائيلية في سلسلة من المجالات، ولا سيما في فرع الهاي تك، والتعامل مع فيروس كورونا وغير ذلك".

وتعتبر إسرائيل إيران عدوا أساسيا لها وسبق أن شنت عمليات عسكرية متعددة تستهدف القوات الإيرانية وحلفائها في المنطقة.

إسرائيل ايران تل أبيب فيروس كورونا رئيس وزراء اسرائيل بينيت بيني جانتس اخبار ايران

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