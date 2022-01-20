خبير مشروعات:البنية التحتية بمصر في 5 سنوات لم تنفذ منذ 150 عاما..فيديو

قام المهندس محمد حافظ، خبير المشروعات والتنمية العقارية بقراءة الفاتحة على الهواء على روح المشير طنطاوي، وأكد “أن القطاع الخاص في السابق كان شيء، وبتولي الرئيس السيسي أصبح شيئا أخر، معلقا ”ادانا حقنا تالت ومتلت".

وأضاف محمد حافظ، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن ما تم للقطاع الخاص “في التأمينات والضرائب” لم تتم من قبل، مشيرا إلى انها تعد انجازات غير عادية.

وتابع محمد حافظ، أن "القطاع الخاص حاليا بقى حاجة تانية ومفيش دولة في العالم القطاع الخاص بها مثل القطاع الخاص المصري".

متعملتش من 150 سنة

وأشار خبير المشروعات والتنمية العقارية إلى أنه منذ 2016 حتى هذا العام، البنية التحتية اللي اتعملت في مصر متعملتش من 150 سنة.