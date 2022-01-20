تعافي لميس الحديدى من فيروس كورونا وعودتها إلى شاشة برنامجها .. شاهد

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي ، عن تعافيها من فيروس كورونا ، والعودة إلى شاشة أون لاستئناف حلقات برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه.

وقامت لميس الحديدي بمشاركة البوست الخاص بعودتها مرة أخرى على شاشة أون في برنامج كلمة أخيرة وعلقت قائلة " الحمد لله".

ويذكر ان كان أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا.

ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.