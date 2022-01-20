عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجعت من الموت.. محمد موسى يروي تفاصيل معاناته مع كورونا

صدى البلد

حرص الإعلامي محمد موسى، عقب تعافيه من فيروس كورونا على تقديم الشكر والتقدير لكل الزملاء الذين ساندوه خلال فترة مرضية استمرت 12 يوما.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، شكر لكل الناس اللي اهتموا بالسؤال عليا خلال الفترة اللي فاتت بعد إصابتي أنا وزوجتي بفيروس كورونا سواء باتصال تليفوني أو برسالة علي الواتس أو بدعاء لنا بالشفاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحقيقة الواحد رجع من الموت مرة تانية".


تابع، "الفيروس اللعين مالوش كتالوج الأعراض بدأت عندي يوم الأحد قبل الماضي وكانت صعبة خلال الأربع أيام الأولى ثم بدأت تهدأ فتوجهت لمستشفي صدر العباسية وقابلت الدكتور محمد عيد مدير المستشفي وعملت أشعه ومسحة وتحاليل يوم الأربعاء قبل الماضي وظهرت النتيجة الخميس وكنت ساعتها جهزت نفسي ورايح علي القناة عشان أطلع في البرنامج وبعد ما عرفت إن المسحة إيجابية رجعت مرة تانية لبيتي وقفلت بابي عليا أنا وأسرتي وكملنا عزل لأن مش من المعقول أني كنت أجي اطلع هوا واضر الناس اللي بتتعامل معايا والحمد لله بعد 12 يوم عزل بقينا تمام وبدعي ربنا سبحانه وتعالي أن لا يصاب أحد بهذا الفيروس اللعين لأنه عبارة عن زلزال بيهز كل كيان الواحد".
 

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية: مصر والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات لإنشاء مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إثيوبيا.. ما السبب؟

موعد إجازة عيد الشرطة و25 يناير

قمة الجزائر تواجه شبح التأجيل|4 تحديات عربية كبيرة|هل يمكن وضع حلول له؟

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

مصر أمام كوت ديفوار.. التاريخ ينصف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

وفاة والد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

فيديو

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ