محمد حافظ: الإنجازات مش هتخلص في ظل قيادة الرئيس السيسي.. فيديو

قال المهندس محمد حافظ، خبير المشروعات والتنمية العقارية، إن 143 مركزا بالصعيد تقع من ضمن مبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقوم بإنجازات غير مسبوقة في مصر.





وأضاف محمد حافظ، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، ان مشروع ومبادرة “حياه كريمة”، هو غير مسبوق في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستغير وجه الحياة في الصعيد.

وتابع محمد حافظ، أن الشعب المصري يدرك حجم ما تحقق في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن “طول ما الرئيس السيسي موجود في مصر الإنجازات مش هتخلص”.

وأشار خبير المشروعات والتنمية العقارية إلى أن المشاريع التي تمت في مصر لا توصف، مؤكدا أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء.

نايم في جحر

وأكد خبير المشروعات والتنمية العقارية، أن من يتطاول على مصر هو نايم في جحر وتحت الأرض، وعليه أن ينظر لحجم إنجازات الدولة الكبيرة.



