فتاوى تشغل الأذهان.. هل الميت يشعر بمن يزوره في القبر؟ .. حكم أخذ الأجر على العمل الدعوي وتعليم القرآن الكريم.. وما هي التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها؟

فتاوى تشغل الأذهان

ما هي الأعمال المستحبة في الشتاء؟

حكم أخذ الأجر على العمل الدعوي وتعليم القرآن الكريم

ما هي التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها؟

ما هو حكم مروج الشائعات؟

هل الميت يشعر بمن يزوره في القبر؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

الأعمال المستحبة في الشتاء

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم، عن أربعة أعمال لها فضلها في هذا الوقت من العام، وهي التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، وإصلاح أسقف المنازل، والمساهمة في إيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف.

واستدل الأزهر بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم]

أخذ الأجر على العمل الدعوي

وفي بيان حكم أخذ الأجر على العمل الدعوي وتعليم القرآن الكريم، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز أخذ الأجر على العمل الدعوي وتعليم القرآن الكريم، حيث قال الرسول صلى الله وعليه وسلم "إن حق ما اتخذتم عليه أجرًا هو كتاب الله".

وأضاف خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون، أنه لا توجد مطلقات في الإسلام سوى الله عز وجل، حيث كل شيء في الدنيا يحتمل أن يكون له وجه آخر، لذلك لا يوجد ما يطلق عليه مطلقات الفكر لإن الإطلاقات هي التي تصنع التطرف فكل إنسان له ما له وعليه ما عليه.

هل الميت يشعر بمن يزوره في القبر؟

هل يشعر الميت بزيارة أهله ويرد السلام على من يزوره ؟ الميت يشعر بزيارة أهله له وهو في قبره، حيث قال الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن الميت عندما يزوره أحد من أهله فهو يشعر به وبزيارته له، و الميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره، ويرد عليه السلام، كما ورد في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها، والميت يعرف المسلِّم عليه ويرد عليه السلام، كما أن الموتى يتقابلون فى عالم البرزخ، وهو العالم الذى يتخلل الفترة من الموت إلى يوم القيامة.

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الروح يسلكها الله في البدن في الحياة الدنيا فتوجب له حسًا وحركةً وعلمًا وإدراكًا ولذةً وألمًا، ويسمى بذلك حيًا.ـ ثم تفارقه في الوقت المقدّر أزلًا لقطع علاقتها به فتبطل هذه الآثار ويفنى هيكل البدن ويصير جمادًا ويسمى عند ذلك ميتًا ولكن الروح تبقى في «البرزخ».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يشعر المتوفى بالزيارة؟» أن «البرزخ»: هو ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث والنشور حية مُدركة تسمع وتبصر وتسبح في ملك الله حيث أراد وقدر، وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها سواء كانت أرواح أحياء، أم أرواح أموات، وتشعر بالنعيم، والعذاب، واللذة، والألم بحسب حالتها وترد أفنية القبور.

ونقلت ما قاله ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: «إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، وروي أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده ، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار».

تجارة لا خسارة فيها

وكشف الأزهر الشريف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن نوع من التجارة ليست فيه خسارة لمن يتاجرها.

وقال الأزهر في رسالته: "من الصعب بل من المستحيل أن تجد تجارةً كلها مكاسب لا خسارة فيها، فطريق التجارة مليئ بالمكسب والخسارة؛ إلا طريقًا واحدًا فيه أعظم تجارة وأجمل مطلوب وأعلى مرغوب، تجارة رابحة مكاسبها مغفرة الذنوب وقصور في الجنة".

وتابع: “أسرع في كتابة عقد تجارتك.. واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)﴾ [الصف: 10-12]”.

أمر منتشر حذر الله ورسوله منه

كشف الشيخ محمود السيد، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، عن أمر حذر الله - تبارك وتعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم-، من انتشاره في المجتمع.

وقال “السيد” خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" إن هذا الأمر الإسلام حذر منه، والله تبارك وتعالى أمر النبي بأن يحذر المسلمين، لأنه يؤدي إلى فساد حياة الناس، وهذا الأمر هو انتشار الشائعات بين الناس".

وتابع: “خاصة حين يتعلق بذممهم وأعراضهم، فقد وصفه الله تبارك وتعالى بأنه بهتان عظيم، وقد يراه الناس ويحسبونه هينا”، مؤكداً أنه لا ينبغي أن ينقل ويحدث كل إنسان منا بما سمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".

وشدد على أن الكذبة والشائعة التي تتنشر بين الناس ويكون الإنسان سبباً في رواجها يناله بكل حديث سيئة، مشدداً على أن نشر الشائعات من أكبر الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال: “ألا وقول الزور.. ألا وشهادة الزور”.

ما كفارة اللطم على الخدود وشق الجيوب ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامجه “ ولا تعسروا”، المذاع عبر القناة الأولى.

ورد “الورداني”، قائلاً: إنه لا شك أن كفارة شق الجيوب راجح بين العلماء بأنه من الكبائر وعليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى فلا توجد كفارة تخص شق الجيوب لكنه يتوب لله تعالى، وما فعله أمر عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية)).

وأشار الى أن من فعل ذلك عليه أن يكثر من الصدقات، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وعليه أن يتوب لله ويفعل من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات، وإن شاء الله يغفر له ويتوب عليه.