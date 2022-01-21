شريان تنموي بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. 12 معلومة عن محور تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب انتهاء العمل في مشروع محورالداخلة - منفلوط الذي يربط بين مركز الداخلة ومحافظة أسيوط .
ويعتبر هذا المحور التنموي أحد مشروعات الطرق القومية والذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار جنيه.
وفيما يليل يصرد صدى البلد معلومات عن المحور:
- بطول 300 كم وعرض 11 متر
- بلغت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي90%
- من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر يونيو المقبل
- أحد مشروعات الطرق القومية بتكلفة 2.7 مليار جنيه
- وتبد أ نقطة صفر الطريق من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات
- ينتهى عند كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط - القاهرة
- تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 كيلو متر حتى مفترق الطرق فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة - منفلوط
- يجرى تنفيذه على 3 مراحل
- جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه
- جرى الانتهاء من المرحله الثانية بطول 52 كيلو متر
- المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه
- تم تنفيذ برابخ ومخرات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بهدف تجميع مياه الأمطار وتغيير مسارها بعيدًا عن المسار الإسفلتى للمحور
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