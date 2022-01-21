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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شريان تنموي بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. 12 معلومة عن محور تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

طريق تنيده/ منفلوط
طريق تنيده/ منفلوط

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب انتهاء العمل في مشروع محورالداخلة - منفلوط الذي يربط بين مركز الداخلة ومحافظة أسيوط .

ويعتبر هذا المحور التنموي أحد مشروعات الطرق القومية والذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار جنيه.

 

وفيما يليل يصرد صدى البلد معلومات عن المحور: 

  1. بطول 300 كم وعرض 11 متر
  2. بلغت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي90%
  3. من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر يونيو المقبل
  4. أحد مشروعات الطرق القومية بتكلفة 2.7 مليار جنيه
  5. وتبد أ نقطة صفر الطريق من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات
  6. ينتهى عند كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط - القاهرة
  7. تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 كيلو متر حتى مفترق الطرق فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة - منفلوط
  8. يجرى تنفيذه على 3 مراحل
  9. جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه
  10. جرى الانتهاء من المرحله الثانية بطول  52 كيلو متر
  11. المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه
  12. تم تنفيذ برابخ ومخرات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة  بهدف تجميع مياه الأمطار وتغيير مسارها بعيدًا عن المسار الإسفلتى للمحور

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