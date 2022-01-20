أستاذ بإعلام القاهرة: خطة البحث العلمي جزء من استراتيجية الدولة

قالت الدكتورة بسنت مراد أستاذ مساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن البحث العلمي سواء ماجستير أو دكتوراه مهم للترقية وسمة وغاية لدى البعض للتطوير من المستوى العلمي.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بعض الحالات تكون مجبره على البحث العلمي والبعض الأخر قد تكون لديهم الرغبة في البحث، مؤكدة أن خطة البحث العلمي جزء من استراتيجية الدولة وربطها بالمجتمع، فالمشروعات القومية جزء أصيل من الخطة الخاصة بالأبحاث فهو ما يتم على أرض الواقع.



وأكدت أن الأقسام العلمية في الجامعات تقوم بأبحاث علمية عما تحتاجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مشددة على الخطة البحثة للأقسام التى توضع في ضوء قضايا المجتمع وحاجة المجتمع وحل مشاكل جذرية.



وأشارت إلى أن الأستاذ الجامعي قادر على معرفة هل الباحث هو القائم بالبحث أم لا، وهناك مؤشرات عن مستوى الباحث، لافتة إلى هناك ضمير مهني فلا يمكن الموافقة على فكرة تم عملها من قبل حتى ولو بصياغة مختلفة، متابعة: "مينفعش بحث علمي يكون مستواه ضعيفا".