سامح محجوب: مصر الدولة الثانية بعد الهند في عدد الحاصلين على الدراسات العليا

قال الشاعر سامح محجوب، إن رسائل الدكتوراة والماجستير كانت تضيف للدولة في السابق، والدليل الرسائل التى أشرف عليها طه حسين وغيره، متابعا: "كان المجتمع يستفيد منها، ولكن الآن لا شىء".



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن البعض يسعى إلى البحوث العلمية من أجل الترقية أو من لا يجدون فرصة عمل يتجهون إلى البحث العلمي، مؤكدًا أن الأمر زاد عن حدة، فمصر الدولة الثانية بعد الهند في عدد الحصول على الدراسات العليا ولكنها ليس لها علاقة بمشاريع الدولة أو التنمية.



وأوضح أن أغلب كليات العلوم الإنسانية توجد بها نفس المشكلة، مطالبا بضرورة أن لا يرتبط البحث العلمي بالترقية وتولى المناصب، كما تساءل هل كتابة المقالات جزء من الأبحاث العلمية؟ .



وأكد أن استاذ الجامعة رجل أمين وعالم والقوانين لا تضع أحد فوقه باعتباره أعلى قيمة في المجتمع، داعيا إلى إنشاء وحدة للبحث العلمي في كل كلية، مضيفًا: "ألمانيا عندها برنامج إلكتروني لكشف الرسائل العلمية، وهو ليس موجود في مصر، ولو هو موجود في مصر لن نجد هذا العدد الضخم من الأبحاث"، كما دعا إلى النظر في الأبحاث العلمية للوافدين.