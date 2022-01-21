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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أدوار متنوعة لـ المركز القومي لبحوث المياه.. تعرف عليها

اعادة تدوير المياه
اعادة تدوير المياه

قال خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إن  المركز مكون من 12 معهد بحثي  والهدف من إنشائه هو إحداث توأمة بين القطاع البحثي والتنفيذي في وزارة الري .


وأضاف خالد عبد الحي  في  حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  المركز به وحدة بحوث استراتيجية ومعامل مركزية للرصد البيئي التي تعتبر الوحيدة في الشرق الأوسط، وتقدم دعم لتحليل العينات والقياسات لمختلف المعاهد التابعة للمركز ".

 

وتابع :" نشترك في كل المشاريع القومية التي تقوم به وزارة  الري والموارد المائية وهناك دعم كبير من  وزير الري لمركز بحوث المياه ".

 

وأكمل رئيس المركز القومي لبحوث المياه:" يتم التركيز على كيفية التكيف  مع التغيرات المناخية، والمناطق الساحلية بها أراضي منخفضة وقد  تتأثر بـ التغيرات المناخية  وتم إجراء دراسات  لحماية المناطق الساحلية من الغرق نتيجة الفيضانات".

 

وتابع خالد عبد الحي :"  نقودكم بدراسات بحثية  لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ولدينا شبكة قومية لرصد نوعية المياه لتغطية الترع والمصارف  وبالتالي نستطيع  التعرف على جودة المياه في مختلف المصارف والترع ، ونساهم بشكل كبير في مشروع الدلتا الجديدة ".

 

وأكمل عبد الحي:" المركز له دور كبير في إجراء دراسات بالتعاون مع دول حوض النيل، وعلى سبيل المثال أجرينا دراسة لإنشاء سد على نهر في جنوب السودان وتم إجراء دراسات الجدوى في المركز   وهذا السد يولد كهرباء في جنوب السودان".
 

المياة بحوث المياه اخبار التوك شو النهر خالد عبد الحي

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