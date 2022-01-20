كأس الكاراباو.. ليفربول يتقدم على آرسنال بهدف جوتا

تقدم فريق ليفربول على نظيره آرسنال بهدف دون رد بالشوط الأول، في إطار إياب نصف نهائي كأس كاراباو، على أرضية ملعب "الإمارات".

وجاء هدف ليفربول بالشوط الأول من هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها ديوجو جوتا في إختراق وسط ملعب أرسنال حتى حدود منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية خادعة في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس أرون رامسديل من التعامل معها قبل أن تسكن الشباك.

وجاء تشكيل ليفربول ضد آرسنال اليوم

حراسة المرمى: كيليهير

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز

الهجوم: جوردون، جوتا، فيرمينو

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب الأنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي.