نسور مالي تهزم موريتانيا وتحلق في صدارة المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية

فاز منتخب مالي على موريتانيا بثنائية دون رد، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

افتتح نسور مالي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق ماساديو هايدارا من تسديدة قوية، فيما أضاف إبراهيما كوني الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، يليه منتخب جامبيا بـ5 نقاط، ثم تونس في المرتبة الثالثة بـ4 نقاط، فيما تذيل منتخب موريتانيا الترتيب بلا نقاط.

وصعد من تلك المجموعة إلى ثمن النهائي كلا من مالي وجامبيا وتونس، فيما ودعت موريتانيا المنافسات.