جامعة حلوان: نحرص على تقديم ورش عمل متعددة للباحثين

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى والباحثين وتنمية مهاراتهم، لذا يحرص مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان على تنظيم سلسلة ورش عمل افتراضية بنظام الأون لاين للنهوض بالبحث العلمي.

وأكدت منى فؤاد، أن هذه الدورات تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث.

وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان، أن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم العديد من ورش العمل بنظام الأون لاين عبر تطبيق zoom، بهدف دعم البحث العلمى وتنمية قدرات الباحثين وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا لرفع مكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية.

ويتم تنفيذ هذه الورش، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

جدير بالذكر انه قد أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن إقامة دورات تنمية المواهب "تحت عشرين عاما"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقام الدورات في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

وطلبت الكلية من الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية 4 شارع محمد ثاقب، الزمالك، و إحضار صورة بطاقة ولي الأمر - صورة بطاقة المتقدم إن وجدت - صورة شخصية للمتقدم - جواز سفر للاجانب.