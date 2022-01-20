نجم الكاميرون في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33، فى البطولة التي تقام في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
وتبدأ مباريات الأدوار الإقصائية بداية من 23 يناير الجاري.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية دور المجموعات.
فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 5 أهداف
إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف
سفيان بوفال - المغرب - هدفان
وهبي الخزري - تونس- هدفان
أبيلي جالو - جامبيا - هدفان
نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان
أحمد مغني - جزر القمر - هدفان
جيم ألفينيا - الجابون - هدفان
جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان
توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان
41 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.