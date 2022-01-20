مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتبرع بنصف راتبه من أجل الدولة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم ما يعانيه المواطن، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة تعانى من ارتفاع الأسعار، والرئيس اتخذ قرارا برفع المرتبات وتعيين 30 ألف معلم.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"،أن هذا القرار سيكلف الدولة 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك دولا كبرى كإنجلترا هناك رجال أعمال طلبوا فرض ضرائب عليهم لمساعدة الدولة بجائحة كورونا.

وتابع مصطفى بكري، أين رجال الأعمال المصريين من دعمهم للدولة، انتوا لازم تخففوا العبء من على الدولة المصرية" والرئيس قال "لو في ايدي أعطى للمواطن 20 ألف جنيه مرتب شهري"، والرئيس السيسي يتبرع بنصف راتبه من أجل بناء الدولة.

مشروع وطني

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن ما يتم في الدولة مشروع وطني علينا جميعا أن نتكاتف فيه، والرئيس يسعى لتقدم الدولة وراحة المواطن والرئيس يؤكد كل يوم على صدقه ووضوحه.