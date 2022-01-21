موجز الاقتصاد.. المركزي: 1.9 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر.. زيارة مون جيه فرصة لنفاذ الصادرات المصرية للسوق الكوري

نشر صدى البلد عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها في موجز الاقتصاد خلال السطور التالية:

يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترات المقبلة لتشديد السياسة النقدية، اذ دعم معظم أعضاء المجلس رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2022 بدءًا من شهر مارس المقبل.

كرم الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الفائزين بمراكز متقدمة فى جائزة التميز الحكومى للدورة الثانية بقطاعات الوزارة المختلفة ومراكز الخدمات التموينية، وقد فاز مركز خدمات حى غرب بالإسكندرية بقيادة محمد عادل وفريق العمل الخاص بالمركز، ضمن أحسن خمسة مراكز متميزة

1.9 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر

صرح الدكتورعادل عبد العظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بـ البنك المركزي المصـري، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

أكد رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية، أهمية زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، إلى مصر لما تحمله من دلالات على قوة العلاقات بين البلدين والتي يجب استغلالها في تفعيل العمل المشترك لتحقيق التوازن بالميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري.