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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة العدوى بمنيا القمح يستغيثون من نقص الخدمات وردم الترعة

صدى البلد

يعيش أهالي عزبة العدوى بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات انعدام الصرف الصحي والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وقلة خطوط التليفونات الأرضي.

قال جابر سعيد الأهالي فى رسالة لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": “منذ زمن بعيد ونحن نعاني من عدم وجود شبكة صرف صحي، قطع الطرق التي تؤدي إلى العزبة من قبل المزارعين، وأصحاب الأراضي على الرغم من الشكوى الدائمة في الوحدة المحلية".

وأضاف: “كما نعانى من لانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والحاجة الماسة إلى محول كهربائي جديد، قلة خطوط التليفونات الأرضية ونحتاج إلى تدعيم، حيث يوجد بوكس واحد فقط به 9خطوط أغلبها لاتعمل”.

وأشار إلى قيام أصحاب الأرض التي أمام العزبة بردم الترعة والمصرف وضم أرض الخفية أملاك الدولة إلي أراضيهم الزراعية.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية الصرف الصحى محول كهرباء تدنى مستوى معظم الخدمات عزبة العدوى شبكة صرف قرية ميت بشار مركز منيا القمح

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