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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خوضا في حياة الآخرين والتشهير بهم ونفى عنه الدين.. فيديو

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

قال الدكتور أسامة قبيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن كل شخص سوف يسأل عن كافة أعماله، لذلك يجب توعية الشباب بالاستخدام الصحيح لـ مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف أسامة قابيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “الناس تتأذى وتتوجع أنت مسئول عن كل بوست وكومنت بتكتبه، لسباب أصبح وضعا طبيعيا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

 

وتابع أسامة قابيل، أن  مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خوض في حياة الآخرين والتشهير بهم خلال الفترة الماضية، وهو أمر ينفى عنه الدين.

 

وأشار  أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن .الإسلام يحث على الستر ويحذر من التشيهر، نحتاج إلى ثورة وعي وخاصة بالنسبة للشباب الصغي

 

 

مواقع التواصل الاجتماعي صدى البلد الازهر الشريف التواصل الاجتماعي الاعلام

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