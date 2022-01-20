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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم ارتبط بـ وائل كفوري..

نوال الزغبي: مش بزعل من الكوميكس على الأغاني بتاعتي

نوال الزغبي
نوال الزغبي

أكدت  الفنانة نوال الزغبي، عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن ارتباطها بوائل كفوري وتسببها في مشاكل بينه وبين زوجته قائلة: "لم ارتبط بوائل كفوري وكلام مش مظبوط وهو صديقي وأول مرة اسمع الكلام ده لأني تربطني علاقة صداقة قوية مع وائل وجمعتنا أعمال رائعة".

 

وأوضحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنها لا تنزعج من الشائعات وأنها دليل على النجاح ولكن هناك شائعات تكون مؤذية، مضيفة: "لما كنت حامل فى توأم طلعوا شائعات أنهم عميان ودي زعلتي قوي ومؤذية نفسيا وتوجع القلب واللي بيطلع الشائعات مرضى نفسيين".

 

وتابعت نوال الزغبي: “مش بزعل من الكوميكس الساخر على الاغاني بتاعتي وده دليل بالنسبة لى على النجاح والانتشار، وليس عندي اعداء وطول ما انت موجود وناجح هيطلع عليك اشاعات وأنا محستش بأعداء ليا من الوسط الفني والدنيا وردي”.

نوال الزغبي نوال اخبار التوك شو الاغاني حبر سري

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