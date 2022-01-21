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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية دون إصابات

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية دون إصابات

انهارت أجزاء من عقار بشارع حافظ قبطان بمحطة مصر، مساء اليوم الخميس، وسط الإسكندرية دون حدوث أي إصابات.


وذكرت مديرية التضامن في الإسكندرية، في بيان، أنه وفقا للإشارة الواردة إلينا من غرفة عمليات المحافظة وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، توجه فريق الإغاثة بالمديرية إلى مكان العقار، بشارع حافظ قبطان بمحطة مصر وذلك لمعاينه المكان ومساعده الاسر المتضررة.

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وأضاف البيان أن العقار يوجد به ثلاث أسر، ومكون من دور أرضي  وثلاث أدوار علوية، وعلي الفور قامت لجنة الاغاثة والسيد عبدالحليم مدير ادارة وسط، ومسؤؤل الإغاثة بالاتصال بمجموعه من الجمعيات لمساعدة الأسر في توفير احتياجات هذه الاسر من بطاطين وتوفير مكان لهم ووجبات غذائية.


وأشار إلى أنه يجرى حاليا عمل الترتيبات الخاصة باقامتهم وتوفير سكن لهم.

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الاسكندرية شارع حافظ قبطان محطة مصر التضامن مديرية التضامن الاجتماعي

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